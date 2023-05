Planaichean saor-phuirt gan deasbad

Thèid na h-ath cheumannan airson Saor-phort Uaine Inbhir Nis is Chrombaigh a thoirt gu ìre a dheasbad le comhairlichean Gàidhealach an t-seachdain seo.

Bha Comhairle na Gàidhealtachd na pàirt chudromach de cho-bhanntachd a' phuirt bho thùs, agus bidh e an urra ris an ùghdarras a dhèanamh cinnteach gun tèid na planaichean a chur an sàs agus gun tèid an t-àite a ruith mar as còir.

Ged a fhuair an sgìre inbhe shaor-phort uaine, innsidh an aithisg seo do chomhairlichean gu bheil mòran obrach ri dhèanamh airson am pròiseact a thoirt gu buil.

Bheir Riaghaltas Westminster suas ri £1m seachad anns a' chiad bliadhna no dhà gus cuideachadh le bhith a' stèidheachadh a' phuirt.