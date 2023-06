Fearghas Ewing

Tha e coltach gu bheil an SNP a' beachdachadh air a' chuip a thoirt bho Fhearghas Ewing, a bha aig aon àm ann an caibineat Riaghaltas na h-Alba, an dèidh dhasan bhòtadh an aghaidh an Riaghaltais ann am moladh cion-earbsa ann am Ministear na h-Eaconomaidh Cearcallaich. Thuirt Mgr Ewing, ball Inbhir Nis agus Inbhir Narann aig Holyrood, nach eil earbsa tuilleadh aig luchd-gnothaich ann an Lorna Slater an dèidh do sgeama ath-chuairteachaidh nam botal tuiteam às a chèile, agus gum bu chòir a cur às an dreuchd.