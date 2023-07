Dh'fhaodadh gum fosgail rathad air Ghàidhealtachd, gu ìre, ro dheireadh na mìos, an dèidh droch mhilleadh le maoimean-slèibhe san Ògmhios.

Bhuail trì maoimean-slèibhe air a' B863 eadar Gleann Comhann agus Ceann Loch Lìobhainn fhad 's a bha uisge trom ann air an 12na là den Ògmhios.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun deach sgioblachadh a dhèanamh air an sprùilleach a bh' ann, agus gun do thòisichear air obair-càraidh air an rathad fhèin.

Ma ghabhas e dèanamh, thuirt iad, fosglaidh iad an rathad gu ìre nas tràithe na bha dùil.

Tha seach-shlighe ann do dhràibhearan air taobh a tuath an loch.