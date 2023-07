Cead-dealbhachaidh airson Taigh Dhonnchaidh a leudachadh

Tha an t-ionad do chultar is do na h-ealainean Gàidhlig ann an Nis air cead-dealbhachaidh fhaighinn airson an togalach a leudachadh.

Thug Comhairle nan Eilean Siar cead-dealbhachaidh seachad do phlanaichean gus togalach ùr a thogail ceangailte ri cùl an ionaid agus ri leudachadh a dhèanamh air an raon-parcaidh cuideachd.

Tha seo às dèidh iarrtais bhon choimhearsnachd sna bliadhnaichean a dh' fhalbh an t-àite a dhèanamh nas motha.

“‘Chan eil Taigh Dhonnchaidh mòr gu leòr, chan eil air a bhith mòr gu leòr airson iomadach bliadhna,” thuirt Maggie NicAoidh, a tha na ball de chomataidh Taigh Dhonnchaidh.

“Tha mi a’ smaoinneachaidh gur e ceum mòr a th’ ann gu bheil sinn air an t-adhartas seo a dhèanamh, gum bi àite nas motha againn agus gum bi ionad nas motha againn san àm ri teachd."