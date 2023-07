Aonghas Brianainn MacNìll

Thuirt Ball-Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianainn MacNìll, gum bi an Damhair ann air a’ char as tràithe mus till e gu buidheann an SNP ann an Westminster. Chuir an SNP casg fad seachdain air-san an t-seachdain seo chaidh an dèidh dha a dhol a-mach air Àrd-Chuip a’ phàrtaidh aig Westminster. Thuirt Mgr MacNìll nach eil foir aig an SNP mu faighinn gu neo-eisimeileachd do dh’Alba, agus gum bi e na bhall-pàrlamaid neo-eisimeileach a’ chiad ghreis.