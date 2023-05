'Slighe shàmhach' an Gleann Comhann

Tha Comhairle na Gàidhealtachd an dùil rathad ann an Gleann Comhann a chomharrachadh mar 'shlighe shàmhach'.

Tha seo na phàirt de sgeama pìleat gus coiseachd, rothaireachd is marcachd a bhrosnachadh air rathaidean air nach bi càraichean a' siubhal ro luath.

Chaidh slighean mar seo a chruthachadh ann an sgìrean eile ann an Alba mar-thà, tè eadar Greenbank is na Meadows ann an Dùn Èideann nam measg.

Fon phlana aig Comhairle na Gàidhealtachd, rachadh rathad singilte a tha a' ruith eadar Drochaid Abhainn Chomhann air iomall na Càrnaich agus an A82 a chomharrachadh mar shlighe shàmhach.

'S e sgeama pìleat a bhiodh ann 'son 18 mìosan bhon 1mh den Iuchar.