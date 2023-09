Drochaid dùinte airson seachdainean

Dh'fhaodadh drochaid air Ghàidhealtachd a bhith dùinte airson 10 seachdainean is i feumach air càradh às dèidh do chàr bualadh innte.

Tha an drochaid air an A939 eadar Inbhir Narann agus Baile nan Granndach aig An Damhath air a bhith dùinte bhon 15mh dhen t-Sultain, an là a thachair an tubaist.

Thuit pàirt dhen bhalla dhan abhainn.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun deach laigsean eile a lorg nuair a chaidh sgrùdadh a dhèanamh.

Bha iad ag ràdh gu dòcha gum feum earrann dhen rathad a bhith air a thogail mar phàirt dhen obair.