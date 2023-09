Tha na poilis air tagradh a dhèanamh airson fiosrachaidh às dèidh dhaibh fios fhaighinn gun do dh'fhuiling boireannach dà dhroch ionnsaigh fheiseil aig amannan eadar-dhealaichte ann am Beinn nam Fadhla.

Thachair na h-ionnsaighean ann an sgìre Chreag Ghoraidh.

Tha na Poilis ag ràdh gun do dh'fhuiling am boireannach, a tha na 40an, a' chiad ionnsaigh fheiseil eadar 10:30f oidhche Haoine an 8mh là den t-Sultain agus 03:00m an ath là - agus gun deach ionnsaigh a thoirt oirre a-rithist Diluain an 18mh dhen t-Sultain eadar 01:15m agus 02:15m.

Tha dùil gur e an aon fhireannach a bh' ann.

Chaidh a ràdh gu bheil e timcheall air 5'8" de dh'àirde, gu bheil dèanamh àbhaisteach air, gu bheil am falt eadar liath is bàn agus gun robh blas-cainnte Sasannach aige.

Tha poilis shònraichte bho Ionad Dìon a' Phobaill aig Poileas Alba an-sàs anns an rannsachadh.

Thuirt na Poilis anns na h-Eileanan Siar gu bheil na h-aithrisean a' dèanamh dragh mòr dhaibh agus gum bi oifigearan a-muigh anns an sgìre air sgàth an t-suidheachaidh.

Dh'iarr na Poilis air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh neo a chunnaic càil amharasach fònadh gu 101 is an àireamh-cùise 0205 den 18mh là den t-Sultain ainmeachadh.