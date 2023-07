Morgaidsean

Ràinig rèataichean morgaidse an ìre as motha ann an 15 bliadhna. Tha rèat stèidhichte airson dà bhliadhna anns a’ chumantas a-niste aig 6.6% ‘s tha sin nas motha na an ìre a bh’ ann an dèidh buidseat Liz Truss as t-Fhoghar an-uiridh.