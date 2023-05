Bhiodh e an urra ri Comhairle na Gàidhealtachd no Riaghaltas na h-Alba cuidhteas fhaighinn den mhuc-mhara mas e is gun tig a' chlosach air tìr a-rithist.

'S ann le NàdarAlba a tha Tearmainn Loch Flòid.

Tha a' bhuidheann Scottish Marine Animal Stranding (SMASS) an dòchas gum bi cothrom aca deuchainean a dhèanamh air a' mhuc-mara airson rannsachadh dè thug bàs dhà.