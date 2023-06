Iasad £450,000 do phròiseact taigheadais an Colbhasa

Gheibh Companaidh Leasachaidh Coimhearsnachd Cholbhasa iasad de £450,000 bho Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid airson an cuideachadh le a bhith a' togail naoi taighean sòisealta anns an eilean.

'S e dàrna dachannan no dachannan turasachd a th' ann an 40% de na taighean ann an Colbhasa an-dràsta.

Mhìnich ceannard na Comhairle, Robin MacMhuirich, carson a tha iad air co-dhùnadh iasad a thoirt dhan chompanaidh choimhearsnachd.

"Tha mi a' smaoineachadh, a' chompanaidh sin, tha beagan trioblaid aca airson airgead fhaotainn airson na taighean seo a thogail," thuirt e.