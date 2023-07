Arcaibh a' bhòtadh airson coimhead ri "modalan riaghlaidh eile"

Bhòt comhairlichean ann an Arcaibh gum bu chòir dhaibh coimhead ri modalan riaghlaidh eile.

Thuirt ceannard na comhairle nach eil Arcaibh a' faighinn taic-airgid chothromach bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte neo Riaghaltas na h-Alba agus gum feum iad coimhead ri roghainnean eile.

'S e ceannard na comhairle, James Stockan, a chuir an gluasad air adhart is e ag ràdh gu bheil dìth thaic bho Lunnainn is Dùn Èideann a' cumail Arcaibh air ais.

Thòisich deasbad às dèidh sin am measg cuid gum faodadh Arcaibh fiù 's feuchainn ri dhol còmhla ri Nirribhidh.

Ach air thoiseach air a' bhòt Dimàirt, thuirt Mgr Stockan nach ann mu dheidhinn sin a bha e - ach coimhead ri roghainnean airson mhodalan riaghlaidh eile a dh'obraicheas nas fheàrr airson Arcaibh.

Air a' cheann thall, bhòt comhairlichean 15 gu 6 airson coimhead ri modalan eile.