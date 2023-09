Leasachadh lìonra dealain san iar-thuath

Rinnear obair cuideachd air na fo-stèiseanan dealain san Allt Bheithe agus ann an Ullapul agus chaidh stèisean suidsidh ùr a thogail ann am Pàirce Ghnìomhachais an Achaidh Mhòire ann an Ulapul.

Chuirear càball ùr fon uisge cuideachd eadar Allt na h-Àirigh agus Ullapul.

Tha an càball seo cudtromach leis gu bheil e a’ ciallachadh gu bheil an lìonra sa sgìre a-nis ann an cearcall.