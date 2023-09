Uisge botail fhathast aig Ospadal Uibhist is Bharraigh

'S e uisge à botail a thathar fhathast a' cleachdadh aig Ospadal Uibhist agus Bharraigh, ged a dh'innis Uisge na h-Alba feasgar Disathairne gun robh e sàbhailte uisge an tap a chleachdadh.

Cha mhòr nach eil seachdain ann bho chaidh iarraidh air cuid ann an Uibhist agus Beinn nam Fadhla gun uisge an tap a chleachdadh air sàilleibh 's gun robh e air a thruailleadh le connadh.

Thuirt an t-ospadal nach cleachd iadsan uisge an tap gus am bi measaidhean air ullamh.

A thaobh fiaclaireachd, thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gu bheil cuid de dh'uidheamachd far am bi e cudromach dearbhadh nach eil truailleadh sam bith a' buntainn ris airson a bhith cinnteach gu bheil e sàbhailte a chur an sàs.

Dh'iarr Uisge na h-Alba air daoine ann am Beinn nam Fadhla agus ceann a tuath Uibhist a Deas gun an t-uisge on tap a chur am feum idir, fiù 's gun iad fhèin a nìghe leis.

Dhearbh a' chompanaidh an dèidh sin gur e uidheamachd aig stèisean gluasaid uisge a bha ag aodion connaidh a bu choireach ris an trioblaid.