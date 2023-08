Nochd iarrtas uair eile airson ospadal ùr a thogail air làrach an Ràthaig Mhòir agus NHS na Gàidhealtachd air dearbhadh gun robh prìomh ospadal na sgìre aig ìre Còd Dubh na bu thràithe an t-seachdain seo.

'S e sin an ìre as àirde nuair a thathas a' measadh a' chuideim air seirbheisean slàinte is cùraim shòisealta.

Bha àrdachadh san àireimh de dh'euslaintich ris nach robh dùil aig Ospadal an Ràthaig Mhòir a' ciallachadh gun robh aig daoine ri feitheamh nas fhaide na an àbhaist anns an roinn tubaiste is èiginn.

Chaidh cuid de dh'euslaintich a ghluasad gu uàrdan is ospadalan eile ann an oidhirp dèiligeadh ris a' chuideam air an ospadal.

Thuirt neachd-labhairt do NHS na Gàidhealtachd gu bheil cùisean air socrachadh beagan bho Dhiciadain.

"Bidh sinn a' cleachdadh tomhasan mionaideach a thaobh staid leapannan san ospadal is uaireannan thèid sinn thairis air na h-àireamhan ris an robh sinn a sùileachadh," thuirt iad.

"Tha sinn air leapannan a bharrachd fhosgladh san eadar-àma a leigeas leinn euslaintich a ghabhail a tha feumach air cùram san aithghearrachd."