Fhuair UHI Innse Gall £250,000 airson leasachadh mòr a dhèanamh air an làraich aca ann an Steòrnabhagh, is còrr is £50,000 a' dol gu Seallam anns na Hearadh airson na goireasan aca a leasachadh is a leudachadh.

Tha cha mhòr £80,000 ann cuideachd do phròiseact an Taigh Mhòir ann am Breascleit.

Ann an Tiriodh chaidh còrr is £400,000 a thoirt seachad gus ionad cùraim coimhearsnachd a leasachadh.

Thuirt Màiri Gougeon gum bi an taic-airgid cudromach gus eaconomaidh nan eilean a bhrosnachadh is 'son dèiligeadh ri crìonadh-sluaigh.