Luaidh ga dhèanamh air Dòmhnall Camshron

Tha luaidh ga dhèanamh air a' chraoladair Dòmhnall Camshron a chaochail aig aois 69.

'S ann à Greinetobht ann an Uibhist a Tuath bho thùs a bha Dòmhnall, ged a bha e bliadhnaichean mòra stèidhichte ann an Glaschu.

Thòisich e ann an craoladh às dèidh dha an oilthigh fhàgail is bha e ag obair aig BBC Radio nan Gàidheal fad iomadh bliadhna.

Bha e an dà chuid a' riochdachadh agus a' lìbhrigeadh phrògraman de dh'iomadh seòrsa is meas mòr aig luchd-èisteachd air.

A' bruidhinn ann an 2016, dh'innis Dòmhnall gur e obair a bh' ann a bha a' còrdadh ris gu mòr is mar a bha e a' faighinn cothrom coinneachadh ri daoine is tadhal air àitichean.

Bha gibht aige fhèin air sgeulachdan nan daoine is nan àitichean sin a thoirt beò air an rèidio.

"Chan eil am beat air ma tha thu a' dèanamh dad mar seo na a dhèanamh a-muigh", dh'innis Dòmhnall.

"Mar sin tha an saoghal mòr, fuaim an t-saoghail taobh a-mach a' mhicrofon a' tighinn thairis, agus tha a h-uile duine a tha ag èisteachd a' faighinn a' bhlais aige sin gun fhiosta dhut cha mhòr.

"Can ma tha thu ri taobh allt, tha fuaim an uillt a' ruith cuideachd agus tha an soundscape a tha seo a' tighinn.

"Nuair a tha thu a' cur cainnt inntinneach, shiubhalach, sgoinneil air muin nam fuaimean a tha sin, tha e uabhasach math.

"Thig mise chun a' chladaich is clàraidh mi eunlaith a' chladaich, no clàraidh mi an struthan, an dearbh sruthan can ma tha sinn ri thaobh ann an Uibhist, gus gu bheil na fuaimean a th' air na gnothaichean à Uibhist a Tuath cho Uibhisteach agus 's urrainn dhaibh a bhith".

Mhìnich Dòmhnall aig an dearbh àm cho toilichte 's a bha e gum biodh prògraman air an do dh'obraich e air an glèidheadh dha na ginealachdan a thig.

"Tha mi moiteil a' coimhead air ais an iomadach prògram a dh'fhàg mi deiseil is air an dèanamh.

"Nuair a bha mi na bu shine is bhithinn a' tadhal air daoine, chanainn riutha - is 's e an fhìrinn a tha seo - an luach anns an rud a bha sinn a' dèanamh, oir bha, ach an rud eile a bhithinn ag ràdh, ceud bliadhna às dèidh seo nuair nach bi sinn ann, bidh an stuth seo ann, bidh seo air a ghlèidheil.

"Smaoinich thusa an ceann ceud bliadhna gun èist daoine ris an fhiosrachadh inntinneach a tha seo".

Bha Dòmhnall air a bhith tinn 'son greis is chaochail e anns an ospadal ann an Glaschu oidhche Chiadain.