Fiosrachadh ga shireadh an dèidh tubaiste an Siorrachd Inbhir Narann

Tha na Poilis a' sireadh taic a' phobaill an dèidh tubaiste eadar càr agus motor-baidhseagal ann an an Siorrachd Inbhir Narann.

Thachair an tubaist oidhche Chiadain eadar Caladair agus Allt Èireann.

Thachair an tubaist air a' B9101 eadar Caladair agus Allt Èireann mu 8:50f.

Bhuail càr Vauxhall Corsa geal agus motor-baidhseagal Suzuki gorm na chèile.

Thugadh am fear a bh' air muin a' mhotor-baidhseagail, a tha 30 bliadhna de dh'aois, a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis 's e air a dhroch ghoirteachadh.

Cha deach duine den dithis a bha sa chàr a ghoirteachadh.

Bha an rathad dùinte gu mu 06:00m Diardaoin fhad 's a rinn na Poilis rannsachadh.

Dh'iarr na Poilis gun tigeadh duine sam bith le fiosrachadh mu na thachair, no aig a bheil dealbhan dashcam den tubaist, a bhruidhinn riutha.

Faodar fios a chur air na Poilis air an àireamh-fòn 101, a' toirt seachad na h-àireamh cùise 3981 den t-6mh là den t-Sultain.