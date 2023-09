Fionnlagh MacLeòid air bàsachadh

Tha luaidh ga dhèanamh air Fionnlagh MacLeòid - Fionnlagh Strì mar a b' fheàrr a dh'aithnichear e, a th' air bàsachadh aig aois 68.

Chuir Fionnlagh a bheatha seachad a' feuchainn ri coimhearsnachdan Gàidhlig a neartachadh 's a leudachadh, agus thug e seachad an t-eòlas a bh' aige do dh'iomadh coimhearsnachd eile feadh an t-Saoghail a bha a' feuchainn ri an cànan fhèin a neartachadh - no uaireanan a thoirt air ais bhon bhàs.

Thug e iomadh bliadhna na cheannard air Comhairle nan Sgoiltean-Àraich, a bha a' leasachadh foghlaim ro-sgoile do chloinn sa chànan.

Bhuineadh e do Leòdhas, agus chaidh a thogail ann am Port nan Giùran san Rubha.

B' ann à Ceann Phàdraig ann an Siorrachd Obar Dheathain a bha a mhàthair, agus cha robh a' Ghàidhlig aice, 's gu dearbha cha b' ann gus an robh Fionnlagh fhèin mu 10 bliadhna de dh'aois a thòisich e air a' Ghàidhlig a bhruidhinn, ged a thuig e a h-uile facal a chluinneadh e mu thimcheall.

Nuair a chaochail athair ghluais an teaghlach a Cheann Phàdraig airson 's gum biodh a mhàthair na b' fhaisge air a teaghlach fhèin.

Bha a' Ghàidhlig air greimeachadh air Fionnlagh òg ge-tà, agus chùm e suas ùidh innte.

"Aon là bha mi a' tighinn air ais bhon sgoil agus bha triùir air mo bheulaibh, 's chan e bodaich a bh' annta ach daoine a bha 's dòcha 50 bliadhna de dh'aois," thuirt e air a' phrògram telebhisein Thuige Seo ann an 2012.

"Thuirt iad gun robh e cho annasach gun robh iadsan air an teaghlaichean a thogail le Gàidhlig agus gun robh thairis air mìle bliadhna, gun robh tiodhlacadh ann agus bha e air a bhith sa Ghàidhlig.

"Ach 's e a' cheist a bh' ann, am biodh sin ann dhaibhsan, fiù 's ann am fichead bliadhna?

"Agus aig an àm sin thòisich mise a' cantainn uill, chan eil fhios agamsa dè 's urrainn dhomh a dhèanamh, ach na 's urrainn nì mi e," thuirt e.

Chaidh e an sàs sa bhuidhinn Strì - às an tàinig am far-ainm a bh' aig mòran air - a bha a' coiteachadh airson chòraichean do luchd na Gàidhlig agus leasachaidhean foghlaim sa chànan.

Tro bhith a' stèidheachadh Comhairle nan Sgoiltean-Àraich, chuir Fionnlagh gu mòr ri saoghal na Gàidhlig le bhith a' cruthachadh chothroman do chloinn òig, ro sgoile, a bhith a' faighinn bogadh sa chànan ann an iomadach àite feadh na dùthcha.

Bha na beachdan a bh' aige air leaschadh a' chànain uaireannan connspaideach, agus an dèidh do Chomhairle nan Sgoiltean-Àraich tighinn gu ceann nuair a chaill a' bhuidheann a cuid mhaoineachaidh, chaidh Fionnlagh a dh'obair taobh a-muigh structaran oifigeil a' chànain.

Stèidhich e Ionad Chànanan Mhoireibh, tron robh e a' toirt seachad comhairle do dhaoine ann an iomadh dùthaich a thaobh mar a ghabhadh coimhearsnachdan cànain cruthachadh, agus fiù 's mar a dh'athbheothaichear cànan a bh' air a dhol bàs.

Bhiodh e cuideachd a' ruith chlasaichean Gàidhlig, gu h-àraid do phàrantan a bha an dùil clann a bhith aca.

Bha e an sàs ann an ath-bheothachadh na Gàidhlig ann an Albainn Nuaidh cuideachd, far an deach na dòighean-teagaisg aige 'son luchd-ionnsachaidh a chleachdadh gu soirbheachail.