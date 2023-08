Dh'fhosgail taigh-seinnse "The Old Forge" ann an Inbhir Aoidh a-rithist às dèidh a bhith dùinte fad sia mìosan airson obair ùrachaidh.

Cheannaich muinntir Chòideirt an taigh-seinnse sa Mhàrt 2022.

Roimhe sin bha e air a ruith le Jean-Pierre Robinet airson 10 bliadhna.

Chuir esan air a' mhargaidh e ann an 2021 airson còrr is £425,000.

Thog Comann Sochairean Coimhearsnachd na Seann Cheardaich còrr is £1m airson a cheannach agus an uairsin an obair ùrachaidh a dhèanamh.

Airson baile Inbhir Aoidh agus an taigh-seinnse a ruighinn feumar coiseachd fad 18 mìle no turas bàta fad seachd mìle.