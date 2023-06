Càin £9.8m a' dol air SSE

Tha a' chompanaidh a-nis air siostam ùr a chur an sàs air am bi iad a' stèidheachadh phrìsean.

Thuirt Ofgem gun do lùghdaich iad càin na companaidh bho £11.58m air sgàth 's gun do cho-obraich iad leis an rannsachadh aca aig ìre thràth.