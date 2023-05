Athchuing 'son ospadail ùir an àite an Ràthaig Mhòir

"'S e na rinneadh thar nam bliadhnaichean mu dheireadh, ach barrachd is barrachd sheirbheisean a chur air dòigh san Ràthaig Mhòr, 's tha sin a' fàgail nach eil de ghoireasan ann airson sin a choileanadh," thuirt Mgr Mountain.

"Nam bheachd-sa, 's e ospadal gu tur ùr a tha a dhìth.

"'S e an t-adhbhar, gu bheil sinn air barrachd is barrachd a chur a-steach dhan làraich air a bheil an Ràthaig Mhòr, 's nach eil e mòr gu leòr.

"Tha mi cuideachd airson 's gur e ospadal teagaisg a bhios ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir, gus an tèid againn air daoine a thàladh gu tuath airson sgilean ionnsachadh, agus an uairsin, biomaid an dòchas gum fuirich iad air Ghàidhealtachd.

"Cha ghabh sin dèanamh leis na goireasan a th' againn an-dràsta."