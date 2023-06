Tha dà bhliadhna aig Comhairle nan Eilean Siar airson còrr is £40m a chosg air taighean ùra a thogail, no feumaidh iad an t-airgead a thoirt air ais do Riaghaltas na h-Alba.

Tha a' chomhairle an dùil suas ri dà cheud taigh a thogail mu thimcheall Steòrnabhaigh.

Ach tha cuid de chomhairlichean draghail nach eil gu leòr thaighean gan togail anns na sgìrean dùthchail.