Thuirt Ministear na Còmhdhail nach urrainn dhi a ràdh co-dhiù coileanaidh Riaghaltas na h-Alba an targaid de bhith a' dùblachadh an A96 ro 2030.

Bha Fiona Hyslop a' toirt seachad fianais do Chomataidh Net Zero, Cumhachd agus Còmhdhail Holyrood.

Tha dùil fhathast ri foillseachadh ath-sgrùdaidh mhòir air buaidh àrainneachail a' phròiseict.

Ri linn sin, dh'fhaighnich rùnaire còmhdhail dùbhlanach nan Tòraidhean, Dùghlas Lumsden, a tha a' riochdachadh roinn-taghaidh san ear-thuath, co-dhiù dh'fhaodadh i gealltanas a thoirt seachad gun deadh cumail ris an targaid de 2030 a chaidh a stèidheachadh bho chionn 12 bliadhna.

"Tha an t-ath-sgrùdadh a chaidh a dhèanamh gu math mionaideach, le freagairt nach beag bhon phoball," thuirt Ms Hyslop.

"Chan fhaod sinn gun feart a thoirt air sin san obair againn, agus ri linn sin thèid a dhèanamh gu dìcheallach agus gu h-iomchaidh.

"Gheibh sibh sin aon uair 's gun tèid an t-ath-sgrùdadh sin a dhèanamh.

"Feumar a dhol tro na h-ìrean measaidh seo uile - am prìomh mheasadh, measadh nam prìomh roghainnean, measadh nan roghainnean mionaideach agus an t-iar-mheasadh - airson an obair seo a thoirt air adhart," thuirt i.

Thuirt Mgr Lumsden gun robh e a' tuigsinn sin, ach chuir e air adhart beachd nach gabhadh targaid 2030 coileanadh "ri linn na màille a dh'adhbharaich an Riaghaltas."

"Tha fhios agam gu bheil seo a' toirt buaidh air an roinn-taghaidh agad, 's cho cudromach 's a tha seo dhut," thuirt Ms Hyslop.

"Ach chan eil mi a' dol an sàs ann am malairt bheachdan mun seo.

"'S dòcha gu bheil thusa airson sin a ràdh, ach chan eil mise a' dol a ràdh sin," thuirt i.