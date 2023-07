Seirbheisean taic dibhe nas fheàrr a dhìth air an tuath

Feumaidh goireasan a bheir taic do dhaoine le trioblaidean dibhe agus dhrugaichean a bhith nas fhasa fhaighinn ann an sgìrean dùthchail ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.

Sin a chuala coinneamh de NHS na Gàidhealtachd Dimàirt, agus Buidheann Com-pàirteachais deoch-làidir is drugaichean Earra-Ghàidheal is Bhòid a' foillseachadh na h-aithisg bhliadhnail aca.