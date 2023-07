Tha fireannach air a bheatha a chall an dèidh dhan mhotar-baidhseagal aige bualadh ann an càr air an A96 ann am Moireibh.

Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm chun an rathaid eadar Àbhais agus Farrais mu 08.40 madainn na Sàbaid.

Bhàsaich fear a' mhotair-bhaidhseagail aig an làraich.

Chaidh boireannach a bha a' dràibheadh Hyundai i10 geal a thoirt a dh'Ospadal an Dotair Grey ann an Eilginn airson cùraim.

Dhùin na poilis an rathad airson mu 11 uairean de thìde fhad 's a rinn oifigearan sgrùdadh.

Tha iad ag iarraidh air daoine a dh'fhaodadh a bhith air an tubaist fhaicinn neo aig a dh'fhaodadh dealbhan dashcam a bhith thighinn a bhruidhinn riutha.