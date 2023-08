Ceadan-parcaidh a dhìth son Belladrum 2024

Thèid ceadan-pàircidh a chleachdadh aig fèis-chiùil Belladrum an ath-bhliadhna ann an oidhirp deiligeadh ri trioblaidean trafaig a bhuail air an fhèis am-bliadhna.

Bha cuid a' gearain gun robh maill mhòr orra faighinn chun na fèise faisg air a' Mhanachainn.

Tha an fheadainn a tha a' cur air dòigh Belladrum ag ràdh gun robh an fhèis soirbheachail dha-rìribh am-bliadhna is barrachd dhaoine an làthair na bha riamh gus Sigrid, Bastille is Travis, am measg eile, fhaicinn.

Bha troimh-chèile ann air na rathaidean timcheall air an fhèis Diardaoin gu sònraichte ge-tà, le cuid ag innse gun tug e grunn uairean de thìde dhaibh siubhal eadar Inbhir Nis is làrach na fèise.