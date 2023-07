Bhàsaich 55 muc-mhara air tràigh ann an Leòdhas

Cha robh ach 15 den bhuidheann fhathast beò nuair a thàinig iad air tìr aig mu 7:00m Là na Sàbaid.

Dh'fheuch eòlaichean bhon bhuidheann-chathranais British Divers Marine Life Rescue, (BDMLR) a bhios a' feuchainn ris a' leithid de bheathaichean a shàbhaladh ann an suidheachaidhean mar seo, ri aon de na mucan-mara tilleadh dhan mhuir ach cha do shoiribhich leotha.

B'fheudar cur às den fheadhainn a bha air fhàgail air an tràigh às dèidh sin.

A-measg na bha an sàs anns an oidhirp gus cobhair a dhèanamh orra, bha daoine às a' choimhearsnachd, Maor-chladaich Steòrnabhaigh, an t-seirbheis smàlaidh, an SSPCA agus buidheann Sgeama Tràghaidh Chreutairean Mara na h-Alba (SMASS).

Fhuair iad taic cuideachd bho sheirbheis Taic Adhair Sìobhalta le lighichean-spréidh agus eòlaichean mara a' tighinn dhan eilean bho Thìr Mòr.

Nì SMASS a-nis sgrùdadh feuch carson a thàinig iad gu tìr.

Dh'fhoillsich am BDMLR oidhche na Sàbaid gun robh coltas ann gun robh tè dhiubh an ìmpis breith.

Tha iad a' smaoinneachadh gun tug sin air a' bhuidheann air fad tighinn air tìr.

Tha am muc-mhara cheannmhor aithnichte airson na dàimhean sòisealta làidir a bhios iad a chruthachadh, agus mar sin dheth ma bhios aon dhiubh ann an trioblaid agus a' tighinn air tìr, gu tric leanaidh càch iad.

Dh'innis fear-labhairt am BDMLR, Dan Jarvis dhan BhBC gu bheil seo am measg nan tachartasan as motha de leithid a chunnaic iad ann an deicheadan.

"Mar as trice cha tig muc-mhara cheannmhor air tìr idir," thuirt e.