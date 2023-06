Taic do chìs-chomhairle dhùbailte 'son dàrna dachannan

"Agus cuideachd, tha fhios againn air fad air feadh Earra-Ghàidheal is Bhòid gu bheil taighean a dhìth airson daoine a chumail an seo, 's a bhith ag obair an seo, agus gum meannd daoine òga taighean a cheannach.

"Cha mheannd sinn sin a dhèanamh a-nis a thaobh nam prìsean a tha taighean a' dol. Cha mheannd duine sam bith a ceannach.

"Tha sinn dìreach ag ràdh, daoine a tha dàrna dachaigh aca, tha iad a' cosg beagan a bharrachd. Tha mi cinnteach gum meannd iad sin a phàigheadh.

"Tha mòran ann a tha a' toirt a-mach an taighe airson làithean-saora airson seachdain sa mhìos fad na bliadhna.

"Tha iad sin a' faotainn faothachadh reataichean, chan eil iad a' pàigheadh na cìse-comhairle, chan eil iad a' pàigheadh reataichean gnothachais, ach tha iad a' faotainn nan seirbheisean on Chomhairle.

"Togail sgudail, 's rudan mar sin, ach chan eil iad a' pàigheadh air a shon.

"Dhomhsa chan eil sin ceart.

"Feumaidh sinn amharc air sin agus bidh sinn ag ràdh sin ri Riaghaltas na h-Alba," thuirt e.