Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba gun deach reothadh air prìs thiceadan aiseig do choimhearsnachdan eileanach a leudachadh.

Fuirichidh prìsean air lìonra nan Eilean Siar is Cluaidh, agus anns na h-Eileanan mu Thuath, mar a tha iad chun a' Mhàirt 2024.

Chaidh an reothadh ainmeachadh an toiseach anns an Fhaoilleach am-bliadhna.

Thuirt an Riaghaltas gum bi an reothadh na chuideachadh do choimhearsnachdan eileanach "a tha a' crochadh air na seirbheisean riatanach seo".