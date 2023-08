Arc-eòlaiche à Chile a' rannsachadh dachaigh àraich a seanar an Leòdhas

Cleas gu leòr eile san linn sin, chuir Lachlan MacFhionghain cùl ri a dhachaigh airson beatha ùr taobh thall a' chuain.

Dh'fhalbh e à Àirigh a' Bhruaich ann an sgire nan Loch ann an Leòdhas ann an 1913 agus rinn e air Chile.

Bha e beagan bhliadhnaichean a' fuireach ann an Rapa Nui far an deach e na Riaghladair air an eilein.

Fhad 's a bha e ann bha còignear chloinne aige le tùsanach mus do thill e a dh'Alba far an do rinn e a dhachaigh ann an Larkhall.

'S i Sonia nighean fear de na mic aige. Thill Lachlan a Rapa Nui ann an 1960 leis an dòchas, thuirt i, ainm a thoirt dhan triùir chloinne aige a bha fhathast beò, rud nach b' urrainn dha a dhèanamh nuair a rugadh iad leis nach robh oifis chlàraidh ann.

Cha do choinnich Sonia riamh ri a seanar.