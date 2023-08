Thugadh dàibhear dhan ospadal às dèidh dha a bhith ann an duilgheadas sa mhuir far an Eilein Sgitheanaich.

Chuireadh heileacoptair nam Maor-Cladaich a chuideachadh an duine mu 2:00f Diluain.

Bha e air a bhith a' dàibheadh ann an Loch Dhùn Bheagain.

Thugadh dhan ospadal e ann an Obar Dheathain.