Buidheann ùr an Gleann Fhionnainn

"An luchd-turais a th' againn, tha iad a' tighinn aig an aon àm. Tha an trèana smùid a' dol thairis air an drochaid mhòir ceithir tursan gach là is tha iad uile a' tighinn aig an aon àm airson dealbh a thogail is an uairsin tha iad a' falbh.

"'S e cothrom math a tha seo ma tha luchd-turais ag iarraidh tighinn, ach ciamar a tha sinn a' dèiligeadh ris na h-àireamhan seo?"

Chaidh grunn mholaidhean a chur air adhart aig a' choinneimh, nam measg barrachd loidhnichean air an rathad is tuilleadh ghoireasan do luchd-turais.

Thuirt Ingrid gu bheil feum air tuilleadh sgrùdaidh sa chiad dol a-mach is i ag ràdh gum bi co-obrachadh fìor chudromach.

"Tha feum againn air barrachd rannsachaidh air cò tha tighinn dhan bhaile seo, dè cho fada 's a tha iad a' fuireach, ciamar a tha sinn a' dèanamh barrachd sa bhaile agus a' cumail grèim air an luchd-turais airson fuireach an seo 'son dinneir, no a' dol sìos dhan loch.

"'S e am prìomh rud a th' againn ri dhèanamh 's e barrachd rannsachaidh. 'S dòcha gum bi a' choimhearsnachd ga stiùireadh ach le cuideachadh bho na buidhnean seo", thuirt i