Sgeulachdan falbh agus tilleadh

"Dh'fhàg mi an t-eilean nuair a dh'fhàg mi an sgoil"

Ach às dèidh bliadhnaichean an tòiseach aig an t-Sabhal Mhòr agus an uair sin ann an Glaschu tha Innes Mac Cuinn air tilleadh dhachaigh a dh' Eilean Luing.

Nuair a bha gnìomhachas an sglèat a’ dol an Eilean Luing bha còrr is 500 duine a’ fuireach anns an eilean.

An-diugh chan eil ann ach mu 200 neach, agus tha sgoil an eilein dùinte an-dràsta.

"Tha dòchas ann ma tha barrachd theaghlaichean anns sna beagan bhliadhnaichean gum fosgail i a-rithist, ach...”

“Bha mi car eadar obair nuair a thill mi agus thòisich mi ag obair airson m' athair air a’ bhàt'-iasgaich.

"Tha mi fortanach gun d’ fhuair mi obair an seo.

"Tha mi a' smaoinntinn gun robh e daonnan nam inntinn, gum biodh mi a' tilleadh aon là."