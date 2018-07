Thuirt Fo-rùnaire Stàite na h-Alba, am Morair Duncan, gu bheil e ag iarraidh gun tig leudachadh air gnìomhachas an iasgaich anns na h-Eileanan an dèidh Brexit.

Choinnich e ri riochdairean an iasgaich ann an Leòdhas aig deireadh na seachdainn agus dh'iarr e beachdan air na cothroman a dh'fhaodadh a bhith ann nuair a dh'fhàgas Breatainn an EU an ath-bhliadhna.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach.