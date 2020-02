कोरोनाभाइरसको प्रकोप

वुहानमा पहिला पुष्टि भएका ४२५ सङ्क्रमणमा आधारित

५९ वर्ष सङ्क्रमित व्यक्तिको औसत उमेर

८९% सङ्क्रमण भएको कम्तीमा पाँच दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएनन्

५६% सङ्क्रमित व्यक्ति पुरुष

५५%नयाँ वर्षअघि भएका सङ्क्रमणको समुद्री खाद्यपदार्थसँग सम्बन्ध

स्रोत: The New England Journal of Medicine