Video

Huawei

Nì Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte co-dhùnadh an-diugh am faigh a' chompanaidh Shìonach Huawei àite ann an leasachadh lìonra 5G Bhreatainn. Thuirt Huawei gu bheil iad gu math cinnteach gum bi an co-dhùnadh stèidhichte air fianais seach air fathannan gun bhrìgh. Tha na Stàitean Aonaichte a' togail dragh mu thèarainteachd nam faigheadh Huawei àite ann an lìonra conaltraidh Bhreatainn.

Neo-eisimeileachd

Chan eil Sir Keir Starmer, a tha a' seasamh airson ceannas a' Phàrtaidh Làbaraich, deònach innse an cuireadh e taic ri referendum eile air neo-eisimeileachd do dh'Alba, fiù 's ged a dh'iarradh Pàrlamaid na h-Alba sin. Bidh bhòt shamhlachail ann am Pàrlamaid na h-Alba a-màireach air am bu chòir referendum a chumail, agus le taic an SNP 's a' Phàrtaidh Uaine thèid gabhail ris a' mholadh sin. Ach thuirt Keir Starmer, leis gu bheil na Làbaraich nan dùbhlannaich ann an Westminster, nach eil a phàrtaidh air chothrom taic a chur ri referendum eile, air neo a dhiùltadh. Thuirt e gur ann a bu chòir dha na Làbaraich a bhith ag amas air feadaraileachd a stèidheachadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte.

Corona-Bhìoras

Tha dearbhadh ann a-niste air còrr is 100 bàs leis a' ghalar Corona-Bhìoras ann an Sìona. Agus tha còrr is 4,500 eile a' fulang leis. Agus tha na h-ùghdarrasan ann an Hong Kong a-niste air riaghailtean ùra fhoillseachadh airson dìon a chur air an sgìre sin.

Deoch-Làidir

Tha figearan ùra bhon NHS ag ràdh gun robh lùghdachadh còrr is 3.5% sna chaidh a reic de dheoch-làidir anns na bùthainnean an Alba air a' bhliadhna bho chaidh bun-phrìs a stèidheachadh. Thòisich bun-phrìs ann an Alba sa Chèitean ann an 2018, agus dragh ann gun robh deoch-làidir ro shaor a' cur ri trioblaidean dibhe. Tha an aon rannsachadh ag ràdh gun deach nas motha de dheoch a reic ann an Sasainn, agus anns a' Chuimrigh anns an ùine sin.

Am Prionnsa Anndra

Tha luchd-lagha do chuid a tha ag ràdh gun do dh'fhulaing iad aig làmhan Jeffrey Epstein a' càineadh a' Phrionnsa Anndra, agus luchd-casaid anns na Stàitean Aonaichte ag ràdh nach tug am Prionnsa cuideachadh sam bith dhan rannsachadh aca. Thuirt Diùc Iòrc ron seo gum biodh e deònach bruidhinn riutha. Chuir Epstein làmh na bheatha fhèin mus do thòisich cùis-lagha na aghaidh, 's e fo chasaid gun robh e a' gabhail brath air feadhainn airson feise. Thuirt Lùchairt Bhuckingham gu bheil sgioba-laghail a' Phrionnsa a' làimhseachadh na cùise.