巴西圣保罗州长希望中国疫苗12月在该国上市

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巴西新冠疫情泛滥之际，该国政客寄希望于尽快采购疫苗，以保护本国国民。

截至目前巴西新冠确诊感染数超过了460万，死亡人数超过了13万。

周三（9月23日），巴西人口最多的圣保罗州州长若昂·多利亚（Joao Doria）称，希望中国制造的疫苗能从12月开始在巴西被使用。

若昂·多利亚表示，北京科兴控股生物技术有限公司（Sinovac）生产的500万剂疫苗将于下个月运抵巴西。他还表示，希望整个圣保罗州人口能在明年2月底前通过注射疫苗的方式实现免疫。

若昂·多利亚称，有让人兴奋的迹象表示，科兴生产的这款疫苗是安全的，它在中国已经进入第三期试验，有5万名志愿者进行了注射。如果巴西当局批准这款疫苗，它将很快在该国上市。

目前全球进入临床试验的新冠疫苗约有40种。世界卫生组织（WTO）9月中旬称，全世界共有9例疫苗进入最后临床第三期试验阶段，其中中国疫苗占4例。

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疫苗采购升温

美国宣布向阿斯利康与牛津大学合作研究的疫苗项目采购3亿剂疫苗，同时还向强生等公司进行采购。

中国官媒人民网称，中国生产的3款疫苗相继在巴西、印尼、阿联酋等10个国家进行三期临床试验，印尼等亚非拉多国已提出疫苗采购意愿。

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香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始透露，政府拟采购相当于至少全港两倍人口的新冠疫苗剂量，以确保供应充足。但没有透露采购的具体方向。

中国媒体9月中旬还引述菲律宾总统杜特尔特的话称，菲律宾会优先购买中俄疫苗。加拿大高官也表示，不排除从中国及其企业采购新冠疫苗的可能性。

菲律宾媒体称，该国政府已同多个潜在新冠疫苗供应商进行洽谈，除了俄中两国，也包括美国制药公司。