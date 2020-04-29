Image copyright AFP Image caption دعت خطيبة خاشقجي رابطة الدوري الإنجليزي لوقف استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل

ناشدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي والمعارض السعودي المغدور، جمال خاشقجي، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل للمملكة العربية السعودية.

وكان خاشقجي قد اغتيل، في قنصلية بلاده في اسطنبول، من قِبل من وصفتهم المملكة "بالقتلة المارقين".

وتعتقد أجهزة استخبارات غربية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أصدر الأمر بتنفيذ عملية الاغتيال، ولكن الأخير نفى ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية أن صندوق الاستثمارات السعودي -الذي يرأسه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعتزم استثمار 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لشراء ما تبلغ نسبته 80% من أسهم النادي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز(البريمييرليغ).

وطالب محامو جنكيز بوقف إتمام الصفقة بسبب الاتهامات التي تثور حول بن سلمان.

Image copyright Getty Images Image caption تشير تقارير إلى اعتزام صندوق الاستثمارات السعودي شراء حصة من أسهم نيوكاسل تبلغ نسبتها 80 في المائة

ماذا نعرف عن الصفقة؟

يمتلك رجل الأعمال، مايك أشلي، نادي نيوكاسل، منذ عام 2007، وقد عرضه للبيع، عام 2017.

ويُعتقد، على نطاق واسع، أن صفقة الاستحواذ السعودية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه استرليني لكنها أثارت الكثير من الجدل.

وتواجه السعودية اتهامات بسرقة حقوق عرض مباريات (البريميير ليغ) في الشرق الأوسط.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الصفقة بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

واتهم معارضون للصفقة المملكة ب"استخدام الرياضة لغسيل سمعتها" و استغلال الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى لتجميل صورتها.

لكن السعودية ترفض هذه الاتهامات وتؤكد أن رغبتها في إتمام هذه الصفقة تأتي في إطار برنامج يستهدف الترويج لممارسة الرياضة بين مواطنيها.

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ماذا قالت خديجة؟

نقل فريق المحامين الخاص بخديجة، في خطابٍ وجهوه إلى ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، عنها القول إن "على البريميير ليغ أن تمنع هذه الصفقة"، مضيفة أن ذلك هو "القرار الصائب والقانوني الذي يجب على الرابطة اتخاذه في ضوءعملية الاغتيال البشعة التي راح خاشقجي ضحيتها".

وأضاف الخطاب أنه لا ينبغي أن يكون هناك موضع قدم في الكرة الإنجليزية لأي شخص تورط "في مثل هذه الأفعال البشعة".

وأضاف الخطاب "سمعة كرة القدم الإنجليزية بشكل عام سوف تتعرض للتلطيخ، بسبب ارتباطها بمن ارتكبوا أكثر الجرائم ترويعا، ويرغبون في تبييض سمعتهم عبر استخدام كرة القدم الإنجليزية في تحسين صورتهم وإخفاء تجاوزاتهم".