خو " How to Murder Your Husband" یا "خپل مېړه به څنګه وژنې" ناول کې دا لیکواله یو ګام نوره هم مخکې تللې ده. لوستونکو ته یې په خوندي او پټ ډول د یو چا د وژلو چل ورښودلی دی. په دغه ناول کې د نېنسي مشوره دا ده چې د خپل مېړه د وژلو لپاره له اجرتي یا د کرایې له قاتلانو مرسته مه اخلئ.