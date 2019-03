''د پلار د لاس تسپو ته ګورم او اوښکې تویوم''

عکاس اندریو کوایلټي چې معمولاً بحران ځپلو سیمو کې عکاسي کوي، د کمرې له نظره د هغو افغان ماشومانو د ژوند یو څرک راښيي چې اوږدو جګړو یې پر ژوند اغېز کړی دی.

نوموړي افغانستان کې د 'سیف د چلډرن ' نومې خیریه ټولنې سره سفر کړی او دغه تصویرونه یې اخیستي دي.

په دغه ټولګه کې افغان ماشومان جګړو کې د خپلو خپلوانو له لاسه ورکولو او یا چاودنو او بریدونو کې د ټپي کېدو کیسې راسره شریکوي.

دغه ماشومان چې ډېری یې اوس د دغې موسسې د روزنې او زده کړو پروګرامونو کې شامل دي، د روان وضعیت تر څنګ راتلونکي ته هیله من دي.

د ملګرو ملتونو شمېرو له مخې ۲۰۱۸ کال د افغان ماشومانو لپاره تېرو لسو کلونو کې خورا خونړی و او دغه کال کې ۹۰۰ افغان ځوانان له ژونده جلا شول.

نوریه

د انځور حقوق Andrew Quilty / Save the Children

نوریه پر خپل کلي د وسله والو له بریدونو وروسته له کورنۍ سره مزار شریف ته کډواله شوې او هلته روزنه ورکول کېږي. هغه وايي:

''په جګړه کې زموږ د ګاونډي پر کور راکټ ولګېد، هغوی ټول ووژل شول او زموږ کور اور واخیست، موږ وتښتېدو. د ګاونډ د ملګرو نجونو له حاله اوس هم نه یمه خبره چې ژوندۍ پاتې دي او که وژل شوې دي، خو د ښه راتلونکي تمه مې په زړه کې شته، هیله منه یم چې زده کړه وکړم، خپلې کورنۍ سره مرسته وکولای شم او له دغه ستونزمن حالته ووځو، راتلونکي ته مې تمه ده چې جګړه به پای ومومي. ''

سیما

د ۱۱ کلنې سیما پلار کابل کې یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی. سیما وايي، د پلار له یادونو سره د هغه تسپو ته ګوري چې په خونه کې یې ځوړندې پاتې دي. هغه وايي:

''له پلاره مې موټر، کالي، ساعت او بوټان پاتې دي او چې کله مو هم سترګې پرې ولګېږي، اوښکې تویو، هغه هر وخت ډېره مینه راسره کوله او هره شېبه مو د هغه یاد په ذهنونو کې تازه دی. ''

سیما زیاتوي:

''د نړۍ له لویو خلکو غواړم دغه جګړه ختمه کړي، چې زما غوندې د نورو ماشومانو پلرونه و نه وژل شي. ''

نوید

نوید اته کلن و، چې پر ماین وخوت، یوه پښه یې ترې یوړه، وروسته یې یوه میاشت روغتون کې تېره کړه او د ټپونو رغېدو یې شپږ میاشتې وخت واخیست. نوید اوس د زده کړو تر څنګه روزنه هم تر لاسه کوي. هغه وايي:

''که څوک پښه و نه لري، خو بیا هم د خپل ذهن په مرسته کولای شي، زده کړه او کار وکړي او د خپلې کورنۍ د ژوند ښه کولو لپاره کار وکړي. ''

حبیبه او ارزو

درې کاله مخکې کابل کې یو ځانمرګی برید وشو او هغه مهال دوې خویندې حبیبه او ارزو له خپلې مور سره یو ځای د پېښې ځای کې وې. ۱۵ کلنه ارزو تر اوسه په ذهني توګه د هغې پېښې له بدو اغېزو نه ده وتلې او ۱۴ کلنه خور یې حبیبه ورسره د ژوند چارو کې مرسته کوي. حبیبه وايي:

''چې سترګې مې پرانیستلې، شاوخوا کې ډېر مړي پراته وو، فکر مې کاوه زه هم وژل شوې یم، ډېره وحشتناکه صحنه وه، هېڅکه به مې هېره نه شي. خور مې ارزو اوس هم د درانه غږ له اورېدو وروسته وبوږنېږي او تر ډېرو ترهېدلې ناسته یېکه څه هم زه کشره یم، خو اوس داسې ده چې لیک لوست کې زه ورسره مرسته کوم، ګرځېدو راګرځېدو کې ورسره یم، خورکۍ مې ډېره راباندې ګرانه ده. ''

خالده

د ۱۰ کلنې خالدې ورور د کابل یوه چاودنه کې وژل شوی. هغه وايي:

''دوه کاله مخکې مې ورور کابل ته روان و، چې یوې چاودنې له موږ جلا کړ. تر اوسه یې زموږ زړونو کې د جدایۍ داغ تازه دی او اوښکې مو بهیږي. ورور مې ډېر راباندې ګران و، یو ځای به مو لوبې کولې، لیک لوست به مو کول، ځغاستل به مو، هغه وخت ټول خوشحاله و، خو اوس ټول خواشیني یو، زړونه مو له غمه ډک دي. ''

