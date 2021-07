امریکا د افغان ژباړونکو د اولنۍ ډلې د اېستلو لړۍ ژر پیلوي

۴۶ دقیقې وړاندې

دا ډول خواله رسنیو کې هم ( Get them to Guam ) هشټګ سره د ناټو له غړو هېوادونو غوښتنه وشوه چې افغان همکاران یې ورسره ګوام ته ولېږدوي.