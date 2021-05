خندا او کومېډي په ژوند او ټولنه کې څه ونډه لري؟ د "هم کلا ده هم بلا" لړۍ

۴۶ دقیقې وړاندې

کومېډي له مُلا تر عامي

لوېډیځو هېوادونو کې مشهوره کومېډي

په افغاني ټولنه کې د کومېډي مخینه

د کابل راډیو کومېډين

ولې په افغانستان کې کومېډي وروسته پاتې ده؟

کومېډي د حساسو مسلو د سپړلو وسیله ده

ساینس او کومېډي

ښاغلی وییمز په خپل کتاب کې چې ha! The science of when we laugh and why (د دې علم چې موږ کله او ولې خاندو) نومېږي علمي څېړنو ته کتنه کړې. په هغو کې دا هم و چې د خندوونکي شي سره د مخامخېدو پر مهال د مغزو کومه برخه غبرګون ښيي. نو په خپل کتاب کې ښاغلی وییمز د دې تیورۍ استدلال سم بولي چې، اساساً ټوکې ټکالې او خوش طبعي ارواهپوهنیز بهیر دی، د مجادلې هغه تګلاره ده چې له انسان سره مرسته کوي کړکېچنو او متضادو پیغامونو ته غبرګون وښيي. هغسې ټوکې ټکالې یې هم بېلګه بولي چې د یو شمېر کسانو پر بد وضعیت وي، خو د خندا وړ. ډېر وخت داسې ټوکې او خندوونکې کیسې شته چې په کې یوچا ته زیان یا درد رسېدلی دی خو نورو ته د خندا وړ وي.