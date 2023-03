هغه لیکوال چې شل کاله وروسته یې بیا یادښت راغلي، لیکل او لوستل کوي

نوموړي کې کله خپله د ۳۰ کلنۍ کلیزه نمانځله ناڅاپه یې یادښت راغي. ددې مراسمو لپاره نوموړی د ۸۰ کلونو موسیقۍ کسټې اوریدلې چې ناببره یې د " واټربایز" موزیک ډلې یو سندره "The Whole of the Moon" واورېده.