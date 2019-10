"ټرمپ او سلمان؛ د یوې سکې دوه مخه"!

د انځور حقوق YOUTUBE مجنون سیاسه- MAGNON SYASA Image caption د الجزایر فوټبال لوبو پرممهال د پاچا سلمان او ټرمپ د مخ نیم - نیم انځور سره یوځای شوی و

د الجزایر فوټبال لوبې مینه والو لوی شعارونه لېږدول چې د سعودي د عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نیم - نیم انځور یې یو انځور جوړ کړی و.

دوی له دغه انځور سره لیکلي وو چې: " two faces of the same coin" (د یوې سکې دوه مخه).

دوی پخپلو شعارونو کې "کور زموږ دی، قدس زموږ دی" شعارونه هم لېږدول، چې دې کار یې د سعودیاتو غوسه پارولې ده.

په دې انځور سره په خواله رسنیو کې ډېر بحثونه پیل شوي.

الجزایر کې د سعودي عربستان سفیر سامي بن عبدالله الصالح په یوه تبصره کې لیکلي: "هغه څه به کوو، چې ښايي".

دغه انځور له فوټبال لوبې وروسته پر خواله رسنیو د سعودیانو او الجزایریانو ترمنځ لانجمن بحثونه هم راپارولي دي.

د سعودي عربستان ځینو وګړو ددغه انځور خپرول د پاچا سلمان سپکاوی ګڼلی.

الجزایریانو بیا له خپل هېواده د سعودي د سفیر د شړلو غوښتنه کړې ده.

دوی ادعا کړې، چې سفیر ځینو الجزایري ځوانانو ته ګواښونه هم کړي دي.