د تېرې اونۍ ډېر کتل شوي خبري تصویرونه

د نړۍ له لر او بره د هغو خبري تصویرونو ټولګه، چې تېره اونۍ ډېر لیدل شوي دی.

د انځور حقوق Mohamad Torokman / Reuters Image caption یو فلسطینی سړی له اسراییلي پوځي سرتېري سره نابلس کې د یوه فلسطیني ښوونځي تړل کېدو پر سر لفظي شخړې حال کې.

د انځور حقوق Chris McGrath / Getty Image caption د سعودي خبریال جمال خاشقجی وژل کېدو له پېښې وروسته ترکیې کې د سعودي څېړونکو رسېدو پر مهال یو سړی د کونسلګرۍ دروازه کې د خبریالانو پر مخ د دروازې تړلو هڅه کوي.

د انځور حقوق Jane Barlow / PA Image caption هنرمنده مونستر چیتویند له خپل اثر سره یو ځای لیدل کېږي.

د انځور حقوق SAKIS MITROLIDIS / AFP Image caption شمالي یونان کې د تارکښ زر متره اوږدو تارونو د ویستونیدا نومي جهیل څنګ ته ونې پوښلې دي.

د انځور حقوق DEAN LEWINS / AFP Image caption ډیوک اف ساسکس شهزاده هري او مېرمن یې میګهان د سډني بوندي ساحل کې د هغو فعالانو منځ کې چې د ذهني روغتیا په اړه د کمپاین لپاره فعال دي.

د انځور حقوق MUHAMMAD RIFKI / AFP Image caption یوه چورلکه د اندونیزیا په زلزله ځپلي ښار پالو کې د مکروب ضد درمل شیندي.

د انځور حقوق PRAKASH MATHEMA / AFP Image caption نيپال کې هندو عبادت کونکي برماهیني معبد ته روان دي.

د انځور حقوق Youssef Boudlal / Reuters Image caption د مراکش پلازمېنې رباط ته نژدې یوه اورګاډی له پټلۍ کوز شوی او امنیتي چارواکي د پېښې ځای کې لیدل کېږي.

د انځور حقوق VCG / Getty Image caption چین کې یو سړی د دودیزې مېلې پر مهال د اور سکروټو سره لوڅې پښې ګرځي.

د انځور حقوق Scott Barbour / Getty Image caption ملبورن کې د تازي سپیو غوره لباس سیالۍ کې دوه سپي لیدل کېږي.

