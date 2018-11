دلته درته د هغو تصویرونو ټولګه وړاندې کوو، چې تېره اونۍ د نړۍ لر او بر کې اخیستل شوي دي.

د انځور حقوق Soe Zeya Tun/REUTERS Image caption یو ماشوم د تایلنډ بنکاک ښار ۷۸ پوړېزې اسمان څکې ودانۍ پر چت لوبېږي، چې له هندارو جوړ دی.

د انځور حقوق Mark Metcalfe/Getty Images Image caption هنرمن نیک کف د غورځول شویو څېزونو لاندې ولاړ دی، چې هنري بڼه ورکړل شوې.

د انځور حقوق RIZWAN TABASSUM/AFP Image caption یوه پاکستانۍ ماشومه کراچۍ ښار کې د میلاد النبي مراسمو پر مهال

د انځور حقوق Shamil Zhumatov/REUTERS Image caption مسکو ژوبڼ کې ۲۳ کلنه کیرا نومې بیزو خپل نوی زېږېدلی بچی په غېږ کې اخیستی

د انځور حقوق CARL DE SOUZA/AFP Image caption د برازیل ریو دې جنیزو کې یو کارکونکي د پرتګیز شاهي کتابتونه یو کتاب اخلي. دغه کتابتون پرتګالي کډوالو ۱۸۳۷ کال کې جوړ کړی او له ۱۹۰۰ راهیسې د مینه والو لپاره پرانیستل شوی، چې ګڼ نایاب کتابونه هم لري.

د انځور حقوق Hannah McKay/REUTERS Image caption مکسیکو کې یو شپږ کلن ماشوم د بلوا مخنیوي پلویسو مخې ته پروت دی. دلته زرګونه کسان هڅه کوي امریکا متحدو ایالتونو ته لاړ شي.

د انځور حقوق TOMS KALNINS/EPA Image caption د لاټویا ریګا کې د رڼا ګانو په نامه مېلې ګډونوال

د انځور حقوق Jane Barlow/PA Image caption بیلې نڅاګره نتالیا اوسیپوا د اډنبرا کنفرانس تالار مخې ته خپل هنر نندارې ته وړاندې کوي

د انځور حقوق Anushree Fadnavis/REUTERS Image caption د ډیلي جمنا سیند کې یو سړی کښتۍ کې سفر کوي او شاوخوا کې یې د مرغانو سیلونه لیدل کېږي

د انځور حقوق ERIK S LESSER/EPA Image caption د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړۍ مېرمن میلانیا ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د بښنې او مننې کلنۍ ورځې په مناسبت د فیل مرغ ورکړې دودیزو مراسمو کې.

