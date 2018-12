د تصویرونو سیالۍ کې هغه ۱۲ تصویرونه انتخاب شوي دي چې د نړۍ لر او بر کې د ودانیز صنعت نوښتونه پکې وینو.

د بلډنګ چارټر انسټیټوټ په مرسته د ودانیز صنعت نوښتونه د تصویرونو په یوه سیالۍ کې ولمانځل شول او لومړۍ جایزه ۳۵۰۰ پاونډه ټاکل شوې وه. دغه سیالۍ کې زرګونه تصویرونه وړاندې شوي وو، چې وروستي ګټونکي ۱۲ تصویرونه یې دلته وینو.

د روسیې سنټ پېټرزبرګ کې د یوې اسمانڅکې ودانۍ پر سر د لمر لوېده نظاره. دغه تصویر میخایل پروسکالوف اخیستی.

د انځور حقوق Mikhail Proskalov

۲۱ اینچه، په بیجار ایران کې د جمشید فراجوند اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Jamshid Farajvand

د هیلو دریڅه، د ایران په قوم کې د رسول بیاتي اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Rasol Bayati

فېش سکېلټون کې کرسمس، د امریکا نیویارک کې د چیرنې جوانګ اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Yi Cherne Juang

کاسا کنفیټي، د هالند اتریشت کې د هانس وایچمان اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Hans Wichmann

ښاري غر، د اذربایجان باکو کې د حامد یونسي اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Hamed Younesi

اوالا، سربیا کې د ډېوډ میریدیت اخیستی تصویر.

د انځور حقوق David Meredith

سپیرال، د سکاټلنډ اډنبرا کې د شهباز مجید اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Shahbaz Majeed

له کاري ساعتونو وروسته مزدوري، د کاناډا مانیتوبا کې د بیورلې جی اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Beverly Jay

سپینې ښځې، د سعودي عربستان مدینه منوره کې د حسین فرحاني اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Hossein Farahani

د کور چت، د جرمني نیورمبرګ کې د انا چانکویتادز اخیستی تصویر

د انځور حقوق Ana Tchankvetadze

هیلۍ، د ایټالیا په ناپلس کې د روبرتو کونتي اخیستی تصویر.

د انځور حقوق Roberto Conte

