اماراتي سړي هندي کارګر قفص کې اچولي

‫تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشره علي وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لاتمثل العادات والتقاليد التي تربي عليها أبناء دولة الإمارات. وإن كانت علي سبيل المزاح وعليه تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية‬