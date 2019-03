تېره اونۍ په تصویرونو کې

دلته د یو شمېر هغو خبرې تصویرونو ټولګه وینو چې د تېرې اونۍ اوږدو کې ډېر لاس په لاس شوي دي.

د انځور حقوق Thomas Mukoya / Reuters Image caption کینیا کې پولیس نیروبي ته نژدې جومو کینیاتا هوايي ډګر کې د کینیا ایرویز یو ځای شوي احتجاجي کارکونکي شړي. د الوتنو لغو کېدو له کبله دغه هوايي ډګر کې سلګونه مساپر پر وخت له رسېدو پاتې شول.

د انځور حقوق Johannes P Christo / Reuters Image caption د هندوانو نوي کال په مناسبت یو سړي د نیپپي ورځې مراسمو کې د کوپرې انګار په لغته وهي.

د انځور حقوق Buda Mendes / Getty Images Image caption د برازیل ریو دې جنیرو کې دغې کلنۍ مېلې ته نژدې اویا زره کسان یو ځای شوي دي او په یوه مشهور مېله ځای کې د نڅا سیالۍ کوي.

د انځور حقوق David Fisher/REX/Shutterstock Image caption د کارل لاګیر فیلډ له مړینې وروسته ماډل نجونې په احساساتي انداز د نوموړي وروستي ډیزاین کړي کالي نندارې ته وړاندې کوي.

د انځور حقوق Murad Sezer / Reuters Image caption د ترکي سمندري ځواک سرتېري ازمیر سیمې اوبو کې له تمریناتو وروسته د ټي سي جي بایراکتار نومې بېړۍ په برنډه کې ولاړ لیدل کېږي.

د انځور حقوق Eduard Korniyenko / Reuters Image caption د جنرال یرمولوف حربي ښوونځي یوه زده کونکې د روسیې ستوروپول ښار هغو کلنیو مراسمو کې د تورې لوبې ننداره ښيي چې د ژمي پای ښيي.

د انځور حقوق Santa Barbara County Fire Department via EPA Image caption د امریکا کالفورنیا ایالت په سانتا باربارا کې د توپان له رسېدو مخکې اسماني برېښنا لېدل کېږي. د لاس انجلس ټایمز رپوټ کې د هوا پېژندنې چارواکو له قوله ویل شوي، د مارچ پر پینځمه له اتو تر نهو بجو پورې د سیمې پر ساحل ۱۴۸۹ ځله اسماني برېښنا وځلېده.

د انځور حقوق Susana Vera / Reuters Image caption د اسپانیا مادرید ښار په پویرتا دیل سول څلور لارې کې د ښځو نړیوالې ورځې به مناسبت ځايي ښځو د هېواد په کچه احتجاج کې برخه اخیستې وه.

د انځور حقوق Ilya Naymushin / Reuters Image caption د روسیې کراسنویارک سیمې کنګل سیند پر غاړه سړک یو روان ګاډی لیدل کېږي.

د انځور حقوق Jorge Silva / Reuters Image caption کنوارا کاییوین تایلنډ کې د جنسیت بدلونکو تر منځ د ښکلا نړیوالې سیالي لپاره چمتوالی کوي.

